Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ana Muhalefete Sert Tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde şimdiden başarılar diliyorum. Bizim Çocuklar'ın ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına yürekten inanıyorum.İslam aleminin huzura kavuştuğu, Gazze'den Lübnan'a Sudan'dan Yemen'e İran'dan Körfez'e bölgemizin dört bir yanında barış rüzgarlarının estiği, bayramların bayram gibi yaşandığı o güzel günlere Rabbim hepimizi eriştirsin.Genişletişmiş İl Başkanları Toplantımızda detaylarıyla anlattığımız Ramazan faaliyetleri dolayısıyla sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yine kırmadan, dökmeden, ayrıştırmadan, tam tersine gönüller kazanarak yola devam edecek, milletimizin hayır duasına mazhar olabilmek için geceyi gündüze ekleyeceğiz.86 milyonu kendimize kardeş, kalemdaş bilecek, kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ramazan Bayramımızın tekrar kutlu ve mübarek olmasını, barışa ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.Ortak coğrafyamızda baharın müjdecisi olarak büyük bir coşkuyla kutlanan Nevuz Bayramı'nızı kutluyorum. Nevruz'un da hayırlara vesile olmasını diliyorum.Burada samimi bir durum tespitinde bulunmak istiyorum, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bölgemizin içinden geçtiği sancılı atmosferde üslubumuza önem gösteriyoruz. Kırıcı olmamaya özellikle gayret ediyoruz. Sağduyuyu, sükuneti elden bırakmıyoruz.86 milyonun hükümeti olduğumuzu, her bir ferdin kutsal emanetini taşıdığımızı bir an olsun aklımızdan çıkarmıyoruz. Dikkat ederseniz Ramazan boyunca ana muhalefetin partimizi hedef alan saldırgan siyaseti karşısında itidalimizi koruduk. Kimi zaman duymazdan geldik, genel başkanın acemiliğine verdik.Mecbur kalmadıkça, milletimizin hak ve hukukuna yönelik taciz olmadıkça sataşmalara cevap vermedik. Etrafımız ateş çemberine dönmüşken, sınırlarımızın hemen ötesinde dronlar havada uçuşuyorken, bizi meşgul edecek her türlü siyasi tartışmadan uzak durduk. Sükutumuz atılan iftiraların, yapılan edepsizlikleri sineye çektiğimizden değil, edebimizdendi...Sadece işimize odaklandık, milletimize hizmet etmeye odaklandık. 23 yıldır olduğu gibi bugün de laf üstüne laf koymanın değil taş üstüne taş koymanın çabasındayız.Biz Türiye'yi küresel bir oyuncu haline getirmenin çabası halindeyiz. Mazlum ve mağdurlara zor günde el uzatmanın derdindeyiz.Aşkla koşan yorulmaz şiarıyla milletimiz için koşmaya, koşturmaya devam ediyoruz. Muhalefetin köpürttüğü sanal gündemlere takılmadan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimize hokkabazlığı siyaset diye yutturamazsınız.Dün iletişim ve haberleşme alanında yepyeni bir alanı başlattık. Türkiye 5G teknolojisiyle fiilen tanışmış oldu. Ülkemizin rekabet gücünü artıracak, üretim verimliliğimizi yükseltecek 5G teknolojisini ülkemize kazandırmanın bahtiyarlığını yaşadık. 4,5 G teknolojisinden 10 kat daha hızlı veri aktarımı sağlayan 5G, inşallah ülkemizi dijital dönüşümün merkezine taşıyacak. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.Size ve tüm teşkilatıma, bizim AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak gerçekten çok büyük sorumluluklarımız var. Ülkemizi bölgemizdeki yangından korumak gibi bir vazifemiz var. Aziz milletimizin lokmasını büyütmek, refahını artırmak, geleceğine güvenle bakmasını sağlamak gibi ağır bir mesuliyetimiz var. Hedeflerimizle aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz.Bir defa hepimiz şunu farkında olmalıyız. Türk milleti irfan sahibi, basiret ve feraset sahibi bir millettir. Bu milletin gözünü boyayamazsınız. Milletimize hokkabazlığı siyaset diye yutturamazsınız. Kandıramazsınız... Bu aziz millet, eğriyi doğrudan, samimiyi kolpacıdan, yalancıyı dürüstten, ahlaklıyı ahlaksızdan ayırmayı çok iyi bilir. Milletimiz, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile ana muhalefet partisi CHP arasındaki seviye, üslup, kalite, duruş ve vizyon farkını çok iyi görmektedir.CHP'nin Ramazan'da bile ara vermediği saldırgan söylemlerini vatandaşımız elbette takip etmekte, hak ettiği notu vermektedir. Unutmasınlar ki bizi ve partimizi değil sadece kendilerini küçük düşürürler.Bu ülkede darbeciliğin ve cuntacılığın kitabını CHP yazmıştır. Darbecilerle kol kola yürüyen CHP'dir. Darbecileri aklamaya çalışan yine CHP'dir. Darbecilik CHP'nin milli sporudur... Darbeci ve cuntacı sıfatı karşısında CHP yazar.CHP bu ülkede darbeciliğin vücut bulmuş halidir.Karşımız ne kalibremize, ne sikletimize uygun bir siyasi rakip var. CHP'li vatandaşlarımızın da bu söylemlerden bu akıl ve ahlak tutunmasından rahatsızlık duyduğunu çok iyi biliyorum. Ben bu seviyesizliği aziz milletimize bırakıyorum.Özellikle biz dik durduk. Rüşvet verdim diyenlerle uğraştığınız kadar rüşveti alanlarla, esnafı haraca bağlayanlarla uğraşmadınız. Dolayısıyla hiç kimse size doyuncaya kadar yiyin demez, diyemez, demeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsenin suç işleme, yolsuzluk yapma ayrıcalığı yoktur. Sadece milletimiz adına Hakkın yerini bulmasının takipçisiyiz. Adil ve tarafsız bir yargılamayla gerçeklerin ortaya çıkarılmasını, hukuk önünde hesap sorulmasını istiyoruz.Bölgemizde 28 Şubat'ta başlayan ve birinci ayını dolduran savaş, tehdit ve tehlike düzeyini artırarak devam ediyor. Önceliğimiz ülkemizin bu fırtınalı döneminde kazasız belasız atlatmasıdır. Hükümet olarak muhalefetin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dengeli ve rasyonel bir zeminde bu süreci yürütüyoruz.Bölgemizde barışın hakim olması ne yapılması gerekiyorsa bunları tereddütsüz yapmayı görev biliyoruz. Türkiye'nin ilkeli tavrı insanlığın ve vicdanın sesi olmuştur.Savaşın bölgesel iç çatışmaya dönüşme riski var. Savaşın birinci derece sorumlusu İsrail'dir. Savaşta dökülen her damla kanın Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatacak bir can suyu olacğaı unutulmamalıdır.'