Bodrum Açıklarında Facia! Göçmenleri Taşıyan Bot Battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı.Faciayla sonuçlanan olayda 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 21 kişi ise ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları hem denizden hem de havadan yoğun şekilde devam ediyor.