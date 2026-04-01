Bodrum Açıklarında Facia! Göçmenleri Taşıyan Bot Battı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında büyük bir facia yaşandı. Düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batmasıyla çok sayıda göçmen hayatını kaybetti.
Faciayla sonuçlanan olayda 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 21 kişi ise ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!
Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları hem denizden hem de havadan yoğun şekilde devam ediyor.