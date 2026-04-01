Ankara Valiliği Uyardı! Kuvvetli Sağanak Kapıda

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; ilimiz genelinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların, perşembe günü öğle saatlerinde etkisini azaltacağı, akşam saatlerine doğru ise batı ilçelerimizden başlayarak zamanla il genelinde kısa süreli ve yerel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde yeniden etkili olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir' ifadelerine yer verildi.