İran’da Türk Tır Şoförüne Roket İsabet Etti: Ailesi Yetkililerden Yardım İstedi

Edinilen bilgilere göre olay, Zencan ile Kazvin şehirleri arasındaki karayolunda meydana geldi. Türkiye'ye giriş yapmak üzere İran'dan hareket eden Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR'a seyir halindeyken füze isabet ettiği belirtildi.Saldırı sonrası ağır yaralanan Fırat'ın İran'da bir hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Ancak Fırat'ın tedavi gördüğü hastanenin de saldırıya uğradığı ve bombalandığı iddia edildi. Bunun üzerine yaralı şoförün başka bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.Bir süredir Hüseyin Fırat'tan net bir haber alamayan ailesi ise büyük endişe içinde bekliyor. Reyhanlı'daki aile üyeleri yetkililere çağrıda bulunarak Fırat'ın sağlık durumuna ilişkin net bilgi verilmesini ve güvenli bir şekilde Türkiye'ye getirilmesini talep etti.Aile, durumunun kritik olduğunu belirttikleri Hüseyin Fırat'ın bir an önce Türkiye'de tedavi altına alınması için yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.