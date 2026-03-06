Savaşın Gölgesindeki Tahran'da Cuma Namazı!

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok şehirde cuma namazı sonrası binlerce kişi sokaklara çıkarak ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ülkede protestolar düzenlendi. Cuma namazı sonrasında başkent Tahran'da ve çeşitli kentlerde toplanan kalabalıklar, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.Göstericiler, saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğraflarını taşıyarak “Kahrolsun ABD” ve “Kahrolsun İsrail” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.Tahran'daki en büyük ibadet alanlarından biri olan İmam Humeyni Musallası çevresinde toplanan binlerce kişi, saldırılarda hayatını kaybedenleri anarken İran ordusu ve Devrim Muhafızları'na destek mesajları verdi.Gösterilere katılan bazı vatandaşlar, ülkenin saldırılara karşı birlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak direniş çağrısında bulundu.Protestolarda konuşan bazı İranlılar, saldırıların ülkenin kararlılığını zayıflatmayacağını dile getirdi.Gösterilere katılan bir kadın, kaybettikleri lider için yas tuttuklarını belirterek, “Bir bayrak düşerse başka biri o bayrağı devralır ve mücadele devam eder.” ifadelerini kullandı.Başka bir eylemci ise İran halkının geri adım atmayacağını belirterek, ülkesinin savunulması için her türlü fedakârlığa hazır olduklarını söyledi.Gösterilerde konuşan bazı din adamları da saldırıların İran halkını yıldırmayacağını belirtti. Bir din görevlisi, “Düşman tüm gücüyle saldırsa da biz inancımız ve ülkemiz için direnişimizi sürdüreceğiz.” dedi.Bazı vatandaşlar ise İran'ın birlik içinde hareket ederek saldırılara karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.Öte yandan İranlı yetkililerin saldırılara karşı misilleme hazırlığında olduğu iddia ediliyor. İran kaynaklarına göre ülkenin 600'den fazla füze ve 2 binden fazla insansız hava aracını olası operasyonlar için hazır tuttuğu öne sürülüyor.Başkent Tahran'da gün boyunca zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu ve bazı bölgelerde dumanların yükseldiği bildirildi.