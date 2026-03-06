Meta Akıllı Gözlükleri Sizi Kimlere İzletiyor?

Giyilebilir teknoloji dünyası, son yılların en büyük ve en rahatsız edici veri gizliliği skandallarından biriyle sarsılıyor. Teknoloji devi Meta'nın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donattığı Ray-Ban akıllı gözlükleri, masum bir teknolojik aksesuardan ziyade, kullanıcıların en mahrem anlarını binlerce kilometre öteye, denizaşırı ülkelere aktaran bir gözetleme cihazına dönüşmüş durumda.İsveç merkezli saygın medya kuruluşları Svenska Dagbladet ve Göteborgs-Posten tarafından aylarca yürütülen kapsamlı bir araştırma, akıllı gözlüklerin kaydettiği görüntülerin Kenya'daki taşeron işçiler tarafından saniye saniye izlendiğini ortaya çıkardı. Skandalın patlak vermesinin ardından Meta, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da tazminat talepleriyle, tüketici davalarıyla ve resmi hükümet soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldı.Peki, teknoloji harikası olarak tanıtılan bu süreç tam olarak nasıl işliyor ve özel hayatımız nasıl bu kadar kolay tehlikeye atılıyor? Meta'nın yapay zeka asistanını eğitmek, sistem performansını artırmak ve kullanıcılara daha “akıllı” cevaplar sunmak amacıyla kurduğu devasa veri işleme ağı, Afrika'nın kalbine kadar uzanıyor.Nairobi, Kenya'da bulunan “Sama” adlı bir taşeron şirkette çalışan binlerce veri etiketleme uzmanı, akıllı gözlük kullanıcılarının kameralarından ve mikrofonlarından elde edilen ham verileri gün boyunca tek tek inceliyor.Buradaki asıl şok edici detay ise, işçilerin maruz kaldığı görüntülerin sansürsüz içeriği. İddialara göre Kenyalı çalışanlar; insanların banyo ve tuvalet kullanımlarını, yatak odalarında kıyafet değiştirdikleri anları, cinsel ilişkilerini ve hatta ATM'lerde şifre girdikleri veya kredi kartlarını masaya koydukları anları rutin bir işmiş gibi izlemek zorunda kalıyor.Gözlüğü takan kişilerin tamamen yalnız veya güvende olduklarını düşündükleri anlarda kaydedilen bu mahrem görüntüler, yapay zeka modellerinin “nesne tanıma” ve “bağlam anlama” yeteneklerini geliştirmesi bahanesiyle bambaşka insanların ekranlarına düşüyor. İşçilerin anlattıklarına göre durumu sorgulamalarına kesinlikle izin verilmiyor ve katı gizlilik sözleşmeleri altında çalışıyorlar.Meta cephesi ise eleştirilerin hedefi haline gelmesinin ardından kendini savunurken “yüz bulanıklaştırma” (anonimleştirme) teknolojisine sığınıyor. Şirket, yapay zeka sunucularına gönderilen görüntülerdeki kişilerin yüzlerinin algoritmalar tarafından otomatik olarak gizlendiğini iddia ediyor.Ancak Nairobi'deki ekipten medyaya sızan gizli itiraflar, bu sistemin çoğu zaman çöktüğünü, yetersiz ışık veya açılardan dolayı anonimleştirmenin çalışmadığını ve insanların yüzlerinin, hatta kimliklerinin açıkça tanınabilir durumda olduğunu gösteriyor. Üstelik perakende mağazalarındaki satış temsilcilerinin, müşterilere “verilerin tamamen cihazın içinde kaldığını ve dışarıya aktarılmadığını” söyleyerek yanlış yönlendirdiği de araştırmanın en çarpıcı bulguları arasında yer alıyor.Skandalın küresel boyutu büyüdükçe peş peşe gelen hukuki adımlar da gecikmedi. ABD'de ünlü Clarkson Hukuk Bürosu aracılığıyla Meta ve gözlüklerin üretim ortağı olan gözlük devi EssilorLuxottica aleyhine devasa bir toplu dava açıldı.Davacılar, cihazın “gizlilik için tasarlandı, tamamen sizin kontrolünüzde” sloganıyla pazarlandığını, ancak ortada açık bir tüketiciyi aldatma ve kanunlara aykırı bir gizlilik ihlali bulunduğunu savunuyor. Olayın yankıları Avrupa'ya da sıçradı; İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO) de dahil olmak üzere birçok düzenleyici otorite, iddialar üzerine resmi soruşturma başlattı.Meta sözcüsü Christopher Sgro, kullanıcılar verileri kendi rızalarıyla Meta AI asistanı ile paylaşmayı seçmediği sürece medyanın cihazda güvenle kaldığını belirtse de, kullanıcıların arka planda çalışan bu devasa insan destekli veri toplama mekanizmasından habersiz olması kamuoyundaki öfkeyi dindirmeye yetmedi.Görünen o ki, yapay zeka asistanlarının günlük hayatımızı kolaylaştırması ve dünyayı anlayan cihazlar yaratılması için ödediğimiz bedel, tahmin ettiğimizden çok daha ağır.Her anımızı kaydeden ve ortam dinlemesi yapan bu yeni nesil giyilebilir teknolojiler, mahremiyet kavramını temelden sarsma tehlikesi taşıyor. Meta'nın bu eşi benzeri görülmemiş güven krizinin altından nasıl kalkacağı ve akıllı gözlük pazarının geleceği, teknoloji dünyasının en yakından takip ettiği gündem maddesi olmaya devam edecek.