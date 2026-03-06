Altın Günü Yükselişle Açtı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
ABD-İsrail-İran arasında çıkan savaş 7. gününde de devam ederken, gözler de son işlem gününe çevrildi.
Savaşın çıktığı günden beri inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları bugün günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Mart 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 7.272,54
Gram Altın Satış: 7.273,57
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 12.081,00
Çeyrek Altın Satış: 12.268,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 24.209,00
Yarım Altın Satış: 24.587,00
ONS ALTIN
Alış: 5.134,82
Satış: 5.135,55
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.672,26
22 Ayar Bilezik Satış: 6.761,12
