  • USD: 44,00 - 44,08
  • EURO: 50,83 - 50,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın Günü Yükselişle Açtı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD-İsrail-İran arasında çıkan savaş 7. gününde de devam ederken, gözler de son işlem gününe çevrildi.

Ekleme: 6.03.2026 - 09:57 Güncelleme: 6.03.2026 - 10:01 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Günü Yükselişle Açtı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Savaşın çıktığı günden beri inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları bugün günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Mart 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 7.272,54
Gram Altın Satış: 7.273,57

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 12.081,00
Çeyrek Altın Satış: 12.268,00

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 24.209,00
Yarım Altın Satış: 24.587,00

ONS ALTIN

Alış: 5.134,82
Satış: 5.135,55

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.672,26
22 Ayar Bilezik Satış: 6.761,12