Altın Günü Yükselişle Açtı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD-İsrail-İran arasında çıkan savaş 7. gününde de devam ederken, gözler de son işlem gününe çevrildi.

Savaşın çıktığı günden beri inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları bugün günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Mart 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 7.272,54Gram Altın Satış: 7.273,57Çeyrek Altın Alış: 12.081,00Çeyrek Altın Satış: 12.268,00Yarım Altın Alış: 24.209,00Yarım Altın Satış: 24.587,00Alış: 5.134,82Satış: 5.135,5522 Ayar Bilezik Alış: 6.672,2622 Ayar Bilezik Satış: 6.761,12