FETÖ'nün Kamu Mahrem Yapılanmasına Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; ilgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 1’i aktif, 2’si ihraç olmak üzere toplam 3 şüphelinin Ankara merkezli 3 ilde, 4 Mart 2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.