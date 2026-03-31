Türkiye 5G'ye Geçiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarih Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Program vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programa katkı sunan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.5G'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek 5G teknolojisinin kurulum sürecinde emeği geçen herkesi hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum.5G teknolojisinin bir kez daha hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim günümüz dünyasında egemenlik fiziki ve sadece belirli bir toprak parçasıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır. Teknoloji ve dijitalleşme alanında meydan gelen gelişmeler klasik anlamdaki egemenliği aşındırmıştır.Dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız siber uzay çalışmalarını hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerini almak zorundasınız.Veri güvenliğinin temin edilmesi bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır. Güçlü, caydırıcı, dünyada itibar sahibi olmak istiyorsanız siber uzay çalışmalarınızı hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerinizi almak zorundasınız. Son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere yakın çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir. İçinde bulunduğumuz veri çağında siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık, askeri caydırıcılık ve dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir.Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde, hava sahanızı kontrol edemiyorsanız, siber vatanınızı ve verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi zafiyet var demektir.5G'nin veri merkezleri, bulut altyapıları, siber güvenlik kapasitesi ile birlikte düşünüldüğünde milli güvenlik meselesi olduğu son derece açıktır.Devlet kurumlarına ait verilerin güvenliğini özellikle güçlendirme noktasında ilave tedbirleri önümüzdeki dönemde peyderpey devreye alacağız.Biz yapamayız diyen öz güven yoksunlarına kulak asmadan, bu ülkenin parlak beyinlerine inanarak teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik.Velhasıl, önümüzde konulan bentleri yıkarak her alanda gümbür gümbür geliyoruz. Bu başarılarda emeği geçen tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, mühendislerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.5G teknolojisi ile bu başarılarımıza bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz.Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi iki sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız.Şebeke alt yapımızda mümkün olan yerli ve milli ürün kullanımını hedefliyoruz. 5G ile iletişim hızımız öncekine göre tam 10 kat artıyor, gecikme süresi 1 milisaniyeye kadar düşüyor. 5G ile iletişim şekil değiştirecek.OSB'lerde, limanlarda, büyük tesislerde münhasir 5G şebekeleri yaygınlaşacak. Ulusal markalarımızın yurrt dışındaki rekabet gücü daha da pekişecek.Eğitimde artırılmış gerçeklik daha fazla kullanılacak.Akıllı tarım uygulamsıyla yüksek verimli bir üretim sağlanacak. 5G ile yeni kazanım ve avantajlar elde edeceğiz.'