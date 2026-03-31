  • USD: 44,38 - 44,46
  • EURO: 51,02 - 51,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karın Ağırlığı Ahırı Yıktı! 23 Küçükbaş Telef Oldu

Gürpınar’da kar yüküne dayanamayan ahır çöktü, 15 hayvan yaralı olarak kurtarıldı. Çiftçi yetkililerden yardım bekliyor.

Ekleme: 31.03.2026 - 13:30 Güncelleme: 31.03.2026 - 13:33 / Editör: Fehmi Öztürk
Karın Ağırlığı Ahırı Yıktı! 23 Küçükbaş Telef Oldu
Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolodüştü Mahallesi'nde Hamdullah Elmas'a ait ahır, karın yoğun ağırlığı nedeniyle çöktü. Olayın haber verilmesi üzerine jandarma ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

23 KOYUN TELEF OLDU

Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle 15 küçükbaş hayvan enkaz altından yaralı olarak çıkarılırken 23 koyun, telef oldu. Yıkılan ahır kullanılamaz hale gelirken Elmas, yetkililerden destek talep etti.

ÇİFTÇİ YARDIM BEKLİYOR

Olayın ardından mağduriyetini dile getiren Hamdullah Elmas, “Ahırım tamamen çöktü, hayvanlarım zarar gördü. Yetkililerden bir an önce yardım bekliyoruz” dedi. Yetkililer ise bölgedeki zarar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Karın Ağırlığı Ahırı Yıktı! 23 Küçükbaş Telef Oldu

Karın Ağırlığı Ahırı Yıktı! 23 Küçükbaş Telef Oldu