Karın Ağırlığı Ahırı Yıktı! 23 Küçükbaş Telef Oldu

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolodüştü Mahallesi'nde Hamdullah Elmas'a ait ahır, karın yoğun ağırlığı nedeniyle çöktü. Olayın haber verilmesi üzerine jandarma ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle 15 küçükbaş hayvan enkaz altından yaralı olarak çıkarılırken 23 koyun, telef oldu. Yıkılan ahır kullanılamaz hale gelirken Elmas, yetkililerden destek talep etti.Olayın ardından mağduriyetini dile getiren Hamdullah Elmas, “Ahırım tamamen çöktü, hayvanlarım zarar gördü. Yetkililerden bir an önce yardım bekliyoruz” dedi. Yetkililer ise bölgedeki zarar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.