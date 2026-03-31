Bakan Bayraktar: Savaşın eşiğinde enerjiyi doğru kullanabilmek her zamankinden daha önemli

Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında, sıfır atık bilinci kapsamında enerji ve tabii kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldı.İmzalanan protokol ile enerji ve tabii kaynakların verimli kullanımı, atık oluşumunun önlenmesi, kaynak verimliliğinin artırılması ve döngüsel ekonomi yaklaşımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi ve sıfır atık uygulamalarının geliştirilmesi de amaçlanıyor. Protokol kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek, enerji ve madencilik sektörlerinde sıfır atık alanında iyi uygulama örnekleri geliştirilecek. Akademi, özel sektör, sanayi, sivil toplum ve uluslararası paydaşlar arasında iş birliğini güçlendirecek ortak çalışmalar, model ve mekanizmaların oluşturulması da hedefler arasında yer alıyor.Öte yandan enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji alanlarında ulusal ve uluslararası kampanya ve bilinçlendirme faaliyetleri hayata geçirilecek. İmzalanan iş birliği protokolünün, Türkiye'nin sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkı sunarak sıfır atık hareketinin güçlendirilmesine ve kamu, özel sektör ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.Sıfır Atık projesi ve imzalanan protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:"Dün Uluslararası Sıfır Atık Günü'ydü ve orada da ifade ettiğim gibi, adeta Türkiye'den doğan bir uluslararası marka: Sıfır Atık. Ve inşallah biz bu markayla, özellikle enerjide en temel konulardan bir tanesi olan enerji verimliliği farkındalığı artık çok daha artmış bir şekilde bütün Türkiye ve dünya gündemine inşallah taşımış olacağız. Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın 10 seneden kısa bir süre içerisinde Sıfır Atık'ı adeta bir marka haline getirdiğine; Türkiye'den çıkan ve uluslararası anlamda değer ifade eden bir marka haline getirdiğine hepimiz şahitlik ettik. Özellikle son 3 yılda ben Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konferanslarında da şahit oldum. Artık her geçen yıl büyüyen ve her geçen yıl çok üst düzeyde bir katılımın olduğu geçtiğimiz yılki Türkiye zirvesi çok önemliydi. İnşallah bu yıl daha da büyüyerek gidecek.Bakan Bayraktar, enerji verimliliği eğitiminin küçük yaşlardan itibaren verilmesinin önemine dikkat çekerek, "Biz enerjide hem Türkiye olarak, aslında dünya olarak önemli açmazlarla iç içeyiz. Çünkü bir taraftan dünyada muazzam bir enerji talebi var, enerji ihtiyacımız artıyor; bir taraftan da çevre ve iklim kriziyle aslında dünya boğuşuyor. Dolayısıyla buna hitap edecek çok önemli inisiyatiflerden bir tanesi Sıfır Atık ve inşallah biz şimdi onu enerji verimliliğiyle taçlandıracağız. Enerji verimliliği Türkiye'nin yıllardır çok büyük bir mücadeleyle farkındalığını artırmaya çalıştığı ve bununla ilgili sanayiden tarıma, binalardan ulaştırmaya birçok sektörde önemli eylem planlarımızın olduğu bir alan. Ve bu işin özü çocuklarımıza küçük yaştan itibaren verilecek eğitimler; çünkü netice itibarıyla bu aslında çok küçük yaşlarda başlayan bir farkındalık. Bu anlamda da Milli Eğitim Bakanlığı bizim çok önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. İnanıyorum ki bu alan, Türkiye'de 86 milyonun bu konudaki bilinçlenmesi için bunu adeta küresel bir inisiyatif haline getirecek önemli bir adım olacak" şeklinde konuştu.Yaşanan küresel krizler ve savaş döneminde enerjinin doğru kullanımının ve eylem planlarının çok daha önem kazandığını vurgulayan Bayraktar, şunları aktardı:"Malum küresel bir kriz ve bir savaşın eşiğindeyiz, özellikle bugünlerde bu konu çok daha anlamlı hale geliyor. Dolayısıyla bu yönüyle baktığınızda enerji bütün bu tartışmaların ve gelişmelerin odağında. Onun için enerjiyi elde edebilmek, elde ettiğiniz enerjiyi de doğru kullanabilmek her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu anlamda Türkiye'nin hem iklim hedefleri hem bu sene ev sahipliği yapacağımız COP31 gündemiyle beraber inanıyorum ki Sıfır Atık ve enerji verimliliği el birliğiyle Türkiye'ye ve dünyaya çok önemli mesajlar verecek. Ama bu mesajların ötesinde bizim ekonomimize, günlük hayatımıza ve çevreye olan sorumluluğumuzu da doğru şekilde yerine getirmemize katkı sağlayacak. Bu imzaladığımız protokol inşallah bunun çerçevesini oluşturuyor. İnşallah çok farklı eylemler ve uygulamalarla birlikte bunu bütün Türkiye'nin ve dünya gündemine hep birlikte taşıyacağız."Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, enerji verimliliği noktasında Türkiye'de düzenlenecek iki önemli programın detaylarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:"Sayın Emine Erdoğan'ın himayeleri ve liderliğinde ve Bakanımızın öncülüğünde, Türkiye'de ve dünyada yeni bir enerji verimliliği kampanyasını başlatıyor olacağız. Bu noktada ülkemizde iki tane önemli etkinlik olacak. Bir tanesi 5-7 Haziran arasında düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız da forumumuzun ana partnerlerinden. İkincisi de Birleşmiş Milletler'in Taraflar Konferansı, yani COP31 toplantısı. Türkiye'den yeni bir marka, yeni bir proje çıkacağını öngörüyoruz, bunu hedefliyoruz. İnşallah enerji verimliliği ve buna bağlı başka çalışmaları Enerji Bakanlığımızın liderliğinde COP31'de dünyaya duyuracağız. Dünyanın diğer ülkeleriyle ve Birleşmiş Milletler'in organizasyonlarıyla beraber dünyadaki enerji sarfiyatını düşüreceğimiz global bir çalışmaya imza atacağız."Ağırbaş, Türkiye'de yenilenebilir enerjiyle alakalı önemli çalışmalar yürütüldüğünün altını çizerek, "Şu an dünya zor bir dönemden geçiyor. Enerji krizleriyle baş başayız ve dünyada yaşanan bu felaketlerin birçoğunun temel sebebi enerji. Biz Türkiye'de çocuklarımıza, gençlere ve vatandaşlarımıza enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak zorundayız. Ne yazık ki Türkiye petrol üretiyor, doğalgaz üretiyor fakat 86 milyonluk bir ülkenin ihtiyacını karşılayacak seviyede doğal kaynaklarımız yeterli değil. Türkiye olarak enerjiyi yurt dışından ithal etmek zorunda kalıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Bakanımızın öncülüğünde, Türkiye'de yenilenebilir enerjiyle alakalı çok ciddi yatırımlar var. Dünyada örnek ülkelerden bir tanesiyiz. Bu noktada gençlerimize yeşil enerjiyi anlatırken, vatandaşımızdan da enerji tasarrufuyla alakalı ciddi adımlar atmasını bekliyoruz. 86 milyon olarak yeni bir başarıya imza atacağımızı ve Türkiye'yi daha ileriye götüreceğimizi öngörüyorum. Biz bu çalışmalarla hem vatandaşımızın hem de ülke ekonomisinin üzerindeki yükü hafifletmek istiyoruz" dedi.