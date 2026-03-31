Altında Yükseliş Sürüyor! Gram Altının Yeni Fiyatı Belli Oldu

Altın fiyatlarındaki hareketlilik haftanın ikinci gününde de devam ediyor. İran savaşıyla birlikte yön arayışına giren altın önce çakıldı sonra yükselmeye başladı.

Ekleme: 31.03.2026 - 09:50 Güncelleme: 31.03.2026 - 09:55 / Editör: Fehmi Öztürk
Altında Yükseliş Sürüyor! Gram Altının Yeni Fiyatı Belli Oldu5 bin 800 seviyesine kadar düşen altın günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 31 Mart 2026 altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.827,00
SATIŞ: 11.693,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.514,04
SATIŞ: 6.515,01

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 43.082,00
SATIŞ: 44.759,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.666,00
SATIŞ: 22.534,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.981,70
SATIŞ: 6.034,33