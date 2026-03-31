Altında Yükseliş Sürüyor! Gram Altının Yeni Fiyatı Belli Oldu

Altın fiyatlarındaki hareketlilik haftanın ikinci gününde de devam ediyor. İran savaşıyla birlikte yön arayışına giren altın önce çakıldı sonra yükselmeye başladı.

5 bin 800 seviyesine kadar düşen altın günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 31 Mart 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 10.827,00SATIŞ: 11.693,00ALIŞ: 6.514,04SATIŞ: 6.515,01ALIŞ: 43.082,00SATIŞ: 44.759,00ALIŞ: 21.666,00SATIŞ: 22.534,00ALIŞ: 5.981,70SATIŞ: 6.034,33