AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:CHP'Lİ BAŞKAN TARAFINDAN TACİZ EDİLMİŞTİHAYATINI KAYBETTİ“Bunu iki türlü değerlendiriyorum. Özellikle birinci kısmında küçük bir yer olması dolayısıyla, akrabalık ilişkileri ve tanıdık kişiler olma olasılıkları yüksek bir yer. O yüzden işin cinayet olup olmadığını tabii ki adli makamlar ve polisimiz araştıracak ve bu konuyla alakalı zannediyorum gerekli sonuçlara ulaşacaktır. Ama özellikle bu 16 yaşında hayatını kaybeden yavrumuzun, biliyorsunuz daha önce kendisine maalesef taciz içeren mesajlar gelmişti bir CHP'li belediye başkanı tarafından. Ve bu kişiyle alakalı olarak da bugün bu ölümün olmasından dolayı, ‘Burada bir cinayet olabilir mi?' diye çok ciddi şüphelerin olduğu konuşuluyor. Ama tabi işin hangi boyutlu olup olmadığını adli makamlar belileyecek. Ama şunu unutmadan söylemek istiyorum. Tekrar üstüne basıyorum. Burası küçük bir yer. 30 küsür binlik nüfusa sahip olan bir yer. Böyle yerlerde insanların birbirlerini tanıdıkları çok ciddi bir durum olabiliyor. Çünkü zannediyorum bu araçla çarpan şahıs, eski belediye başkanının eniştesinin olduğu bir yerde çalışıyormuş. Böyle de bir durum söz konusu.”ÖZGÜR ÖZEL'DEN SOĞUKSU MİLLİ PARKI YALANI!“Bazen Özgür Özel'e üzülüyorum. Yani bir genel başkanı bu kadar yanlış yönlendirmek, yalan söylettirmek, doğru değil. Bakın Özgür Bey, inanın insani bir şey olarak size söylüyorum. Önünüze gelen belgeleri bir danışmanlarınız yoklasın, bir baksın. Şimdi size bir belge göstericem. Soğuksu Milli Parkı'mız, Ankara'mızın çok nadide, çok güzel, nefes alabildiğimiz harika bir yeridir. Hakikaten bir doğa harikasıdır. Şimdi, ne demiş Ankara Büyükşehir Belediyesi? ‘İlgili sözleşmenin süre bitimi akabinde sonlandırılması için gerekli iş ve işlemlerin yapılması istenmekte olup, belediyemizce herhangi bir süre uzatımı yapılmayacağı hususunda gereğini arz ederim.' Herhangi bir süre uzatımı yapılmayacağı hususunda. Bırakan kim? Ankara Büyükşehir Belediyesi... Ya Kızılcahamam Belediyesi bir kere 400'de 1 bütçeye sahip. Böyle devasa bir parkı yönetmek için bu yükün altına durup dururken niye girsin? Büyükşehir Belediyesi'nin 400 katı bütçesi var. İster ki oraya Büyükşehir baksın, güzel bir şekilde idare edilsin. Ama Kızılcahamamlı hemşehrilerimin de bu milli güzelliğini kalkıp orada ortada bırakamaz, bizim belediye başkanımız Süleyman Bey. Ve ne yaptı belediye başkanımız? ‘Ben bu yükün altına girerim.' dedi. Kızılcahamamlılar oraya giderler, mangal yakarlar, çocuklar top oynarlar, aileler piknik yapar. İnanılmaz güzel bir yer. Yani bir çam ormanı, hakikaten bir doğa harikası bu Milli Park dediğimiz yer. Ankara Belediye Başkanı burayı bıraktı. Bu Çamlıderelilere hakaret, Kızılcahamamlılara hakaret, Ankaralıya hakaret. Ve son olarak şunu söylüyorum. Ya arkadaş, ANKA Park'a bakamadınız yok ettiniz. Teleferiğe bakamadınız yok ettiniz. Kendi açtığın dijital hayvanat bahçesi bir yıla yakın oldu kapalı. Milli Park'a bile bakamadın. Bu devasa bütçeleri nereye harcıyorsun? Tabutlara, konserlere, vurgunlara gidiyor paralar. Ya şimdi düşünebiliyor musunuz? Ankara Büyükşehir Belediyesi, Soğuksu Milli Parkı'nı nasıl bırakır? Akıl tutulmasıdır efendim bu iş. Ankaralılara hakaret bu iş.”