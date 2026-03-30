Rüşvet Paralarını Gürcistan'da Yediler! Yakalanmadan Bir Hafta Önce Batum'a Gitmişler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Uşak Belediyesi'nde ortaya çıkarılan rüşvet ve yolsuzluk çarkıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Başkan Yalım Ankara'da belediye çalışanı olan sevgilisi S.A. (21) ile birlikte kaldığı otel odasında gözaltına alınmıştı.Sabah'ın haberine göre çarpıcı detaylara ulaştı. Soruşturmada elde edilen kayıtlara göre Özkan Yalım'ın belediye çalışanı sevgilisi S.A.'yı ile yurtdışına tatile götürdüğü belirlendi.Kayıtlara göre Yalım, 21 Mart Cumartesi günü saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptı ve saat 13.45'te kalkan uçakla Gürcistan'ın Batum kentine giderek 16.40'ta iniş yaptı.Sevgilisi S.A.'nın ise 22 Mart Pazar günü saat 00.10'da Artvin Sarp Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına geçtiği belirlendi. Farklı güzergâhlar kullanmalarına rağmen iki ismin Batum'da buluştuğu ve birlikte tatil yaptığı tespit edildi.İkilinin 24 Mart sabahı saat 06.52'de yeniden Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı, aynı gün Rize-Artvin Havalimanı'ndan Ankara'ya geçtikleri tespit edildi.Ankara'daki otelde yapılan operasyonda yakalanan Yalım ve S.A.'nın valizlerinde bulunan uçak etiketleri de seyahatin tüm detaylarını doğruladı.Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir diğer çarpıcı bulgu ise belediyedeki kadro uygulamaları oldu. Özkan Yalım'ın ikinci sevgilisi olduğu belirlenen A.A.'nın 2024'te belediyede kadroya alındığı tespit edildi.Ancak A.A.'nın işe gitmeden maaş aldığı ve belediye imkânlarıyla yurtdışı seyahatleri yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, belediyede 'hayali personel' uygulamasını gözler önüne serdi.8 MİLYON LİRALIK İHALE VURGUNUSoruşturma kapsamında Uşak Belediyesi'nde yapılan bir ihale vurgunu da ortaya çıktı. 29 Ağustos 2024'te yapılan 'Kurtuluş Mahallesi Atatürk Heykeli önü çevre düzenlemesi' işinin yaklaşık 7 milyon 985 bin TL + KDV bedelle ihale edildiği belirlendi.Yapılan incelemelerde aynı işin piyasa değerinin en fazla 1.5–2 milyon TL olduğu ortaya konuldu.Aradaki büyük farkın kamu zararına yol açtığı belirlenirken, ihalenin belediyeye ait şirket üzerinden verilmesi dikkat çekti.