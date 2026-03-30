Özel Harekat Paketledi! İstanbul'da Maskesiz Banka Soygunu

Alınan bilgiye göre, Nispetiye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir banka şubesine silahla giren şahıs soygun girişiminde bulundu. Durumun emniyet güçlerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgeye intikal ettiğini fark eden şüpheli, iddiaya göre eylemini tamamlayamadan hızla olay yerinden kaçtı.Güvenlik güçlerinin yaptığı ilk incelemelerde, silahlı zanlının hadise esnasında maske takmadığı saptandı. Şahsın yüzünü gizlemek için herhangi bir girişimde bulunmaması dikkat çekerken, kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.Bölgeyi ablukaya alan emniyet güçlerine destek amacıyla özel harekat polisleri de çalışmalara dahil edildi. Ekiplerin yürüttüğü operasyon neticesinde şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.Emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.