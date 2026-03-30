İstanbul'da Trafik Yoğunluğu! Araçlar Durma Noktasına Geldi

İstanbul'da haftanın ilk gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken toplu taşıma ise doldu.

stanbul'da son 3 gündür aralıksız yağan yağmur, trafiği kilitledi.Haftanın başında işine ve okuluna gitmek üzere yola çıkanlar, dakikalarca trafikte bekledi.Sağanak yağmurun da etkisiyle ana arterlerin hemen hepsinde, araçlar durma noktasına geldi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre saat 08.46 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.Özellikle köprü geçişleri ile TEM ve D-100 bağlantı noktalarında araçlar güçlükle ilerliyor.