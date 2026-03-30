Deniz Ulaşımına Hava Engeli! İDO Ve BUDO Seferleri İptal Edildi

Fırtına ve yoğun yağış nedeniyle İstanbul ve Bursa hattındaki bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Yola çıkacaklar için güncel sefer bilgileri açıklandı. İşte iptal olan seferler...

Yurdun dört bir yanından etkisini sürdüren fırtına ve sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bunlardan biri de deniz ulaşımı oldu. Aksamalar sürerken bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)