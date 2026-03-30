Başakşehir'de Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Habipler kavşağında polis servisi yapan araç kaza yaptı. 1'i ağır 17 polis ise yaralandı. Kazayla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı, “Kazada ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden 1 polisimiz hayata döndürülmüştür" denildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Habipler bağlantı noktasında polis servisi yapan araç kaza yaptı. Kazada 1'i ağır 17 memur yaralandı.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; '30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 17 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.' denildi.Valilikten yapılan açıklamada, 'Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür.' denildi.Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.