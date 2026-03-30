81 İle Birden “1 Nisan” Uyarısı! Yeni Dalga Geliyor

Mart ayının son günlerinde yüzünü gösteren güneş, yerini yeniden gri bulutlara ve sağanak yağışa bırakıyor.Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre, Türkiye peş peşe gelen alçak basınç merkezlerinin etkisi altına giriyor.Mevcut yağışlı sistem henüz yurdu tam terk etmeden, Çarşamba gününden itibaren bir dalga daha geliyor.Meteoroloji kaynağı Hava Forum, çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı dalganın ülkemize giriş yapacağını duyurdu.Yağışların hafta sonuna kadar süreceğini belirten Hava Forum, “Mevcut yağışlı hava dalgasının akabinde 1 Nisan Çarsamba'dan itibaren yurdumuza yeni bir yağışlı hava dalgası gelecek. Bu dalga 81 şehirde cumartesini de içine alacak.” uyarısında bulundu.