Ramazanda Mahallenin Borcunu Kapattı!

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'ndeki bakkala gelen gizemli hayırsever, veresiye defterinde yazan 90 bin liralık borcu ödedi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen hayırsever, vatandaşların borcunun tamamını ödeyerek kayıplara karıştı.Borçlar kapatılınca bakkalın camına '28 Şubat itibarıyla bu marketteki tüm vatandaşların veresiye borçları ödenmiştir' yazısı asıldı. Borçlarının ödendiğini öğrenen vatandaşlar ise büyük mutluluk yaşadı.