Piyasalarda Savaş Alarmı! Altın Yükselişini Sürdürüyor

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı savaşın 4. günü. Orta Doğu'da tansiyon bir an olsun düşmezken, piyasalarda da savaş alarmı verildi.

Ekleme: 3.03.2026 - 09:58 Güncelleme: 3.03.2026 - 10:01 / Editör: Fehmi Öztürk
Piyasalarda Savaş Alarmı! Altın Yükselişini SürdürüyorPetrol fiyatları fırladı, altın yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Mart 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 7.582,81
Gram Altın Satış: 7.583,95

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 12.323,00
Çeyrek Altın Satış: 12.573,00

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 24.646,00
Yarım Altın Satış: 25.130,00

ONS ALTIN

Alış: 5.360,70
Satış: 5.361,41

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.870,95
22 Ayar Bilezik Satış: 6.967,33