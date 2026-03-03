Kayseri'de Aile Faciası!

Kayseri Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde yaşayan, boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu.Çiftin çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı.Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı.Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı.Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi N.T. ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.22 Kasım 2021'de Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan Yusuf Turhan, 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Heyet, Bedirhan Turhan'a ise 2 kişiyi öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık N.T. ise delil yetersizliğinden beraat etti.Yerel mahkemenin bu kararı, yapılan itirazlar sonrası geldiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulunarak onandı.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, en son 1990 yılında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağabey Yusuf Turhan hakkında 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Yusuf Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.İddianamede, Yusuf Turhan'ın öldürdüğü yengesi ile cesedini tandıra gömdüğü ağabeyi Mehmet Turhan'ın yazdığı mektuba da yer verildi. Mehmet Turhan'ın kardeşi için 16 yıl cezaevinde yattığını söylediği mektupta, 'Kardeşim dışarıda dursun, cezaevinde dayanamaz dedim. 16 yıl ne arandım ne de biri beni sordu. Ceza değil mi? Bitti, çıktım ama en büyük ihaneti sen yaptın.Beni evden çıkardın. Çoluğumu, çocuğumu kapının dışına koymuşsun. Kahpelik üstüne kahpelik yapmışsın. Şimdi sıra bende. Aile içi şiddet ve öldürme zaman aşımı 30 yıl olduğunu savcılıktan öğrendim.Hemen şikayet edeceğim. Ama önce diğerleri ile yüzleş. Sonra Havva'nın dosyası açılacak. Bunlar bittikten sonra eşin N. ve sana sıra gelecek.Ölümlerden ölüm beğendireceğim. Şimdi, sen ve N. ile 'Bütün malım mülkün senin olsun bizi affet' deseniz de o günler geçti. Sana bir fırsat daha veriyorum. Ya beni öldür ya da öldürt. 1 hafta zamanın var.Kahpelik yaptığın adamlarla yüzleştikten sonra Havva'nın dosyası açılsın seni öldüreceğim. Bunu, şerefim ve namusum için herkese ibret olsun diye yapacağım.' ifadeleri yer aldı.Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 24 Nisan'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, tutuklu sanık Yusuf Turhan hazır bulundu. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.Duruşma savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek sanığın delil yetersizliğinden beraatini istedi.Mütalaa sonrası savunma için söz verilen sanık Yusuf Turhan, “Ben beraatimi değil, suçlu kimse onun ortaya çıkmasını istiyorum. Bunun böyle bitmemesi lazım. Suçlular cezasını çeksin. Adil yargılama istiyorum.” dedi.Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Turhan'ın ‘yakın akrabayı kasten öldürme' suçlamasından delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.Karar sonrası sanık Turhan, “Bu mahkeme böyle bitmesin. Elini ayağını öpeyim başkanım.” dedi.İSTİNAF BAŞVURLARI ESASTAN REDDEDİLDİDosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı.1'inci Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi.Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.