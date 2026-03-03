  • USD: 43,89 - 43,97
İstanbul'u Kitleyen Kaza! TEM'de Hafriyat Kamyonu Devrildi

Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne istikametinde şoförün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekleme: 3.03.2026 - 10:04 Güncelleme: 3.03.2026 - 10:05 / Editör: Fehmi Öztürk
Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne İstikametinde şoförünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçmek isteyen sürücüler trafiğe takıldı.

5. Levent'ten köprüye kadar uzun araç kuyrukları oluştu.