İstanbul'u Kitleyen Kaza! TEM'de Hafriyat Kamyonu Devrildi

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde trafiği felç eden bir kaza meydana geldi.Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne İstikametinde şoförünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçmek isteyen sürücüler trafiğe takıldı.5. Levent'ten köprüye kadar uzun araç kuyrukları oluştu.