İletişim Başkanı Burhanettin Duran Açıkladı! İsrail 2 Türk Gazeteciyi Gözaltına Aldı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" bilgisini paylaştı.