Datça'da CHP'li Belediyede 'usulsüzlük' İddiaları

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre, inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen ve özel bir inşaat firmasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen T.Ö.’nün, belediyedeki konumunun bazı projelerde avantaj sağladığı ileri sürülüyor.İddialar, özellikle belediyenin altyapı ve asfalt çalışmalarında belirli bölgelere öncelik tanındığı yönünde yoğunlaşıyor. Datça’da daha yoğun kullanılan bazı güzergâhlarda yol sorunlarının sürdüğü öne sürülürken, nispeten daha az kullanılan bir sokakta asfalt çalışmasının hızlı şekilde tamamlanmasının, o bölgede bulunan konut projeleriyle bağlantılı olabileceği iddia ediliyor.Bu durum kamuoyunda “çıkar çatışması mı var?” sorusunu gündeme taşırken, söz konusu iddialara ilişkin belediye tarafından yapılmış ayrıntılı bir resmi açıklama bulunmuyor.T.Ö.’nün bağlantılı olduğu ileri sürülen şirketin Datça’nın çeşitli bölgelerinde yürüttüğü projelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları da gündemde. Bazı çevreler, belediye meclis üyesi sıfatı nedeniyle denetim süreçlerinde yeterli hassasiyet gösterilmediğini öne sürüyor.Karaköy bölgesinde bir inşaatta istinat duvarının çöktüğü ve bu olayın ardından taraflar arasında mali anlaşmazlık yaşandığı da iddialar arasında. Söz konusu olayın hukuki sürece taşınıp taşınmadığına dair kamuoyuna yansımış net bir bilgi bulunmuyor.Tüm bu iddialar şu aşamada kesinleşmiş bir yargı kararıyla sabit değil.Öte yandan siyasi kulislerde, T.Ö.’nün mevcut Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt’un yerine adaylık planları yaptığı ve parti içinde bu yönde girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor. Bu iddiaların parti içi dengeleri etkilediği öne sürülürken, CHP cephesinden konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

İddiaların bir kısmının CHP Genel Merkezi’ne iletildiği de ileri sürülüyor. Ancak parti yönetimi tarafından doğrulanmış resmi bir değerlendirme bulunmuyor.

Datça kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaların ardından gözler belediye yönetimine ve ilgili taraflara çevrildi. Şu ana kadar ortaya atılan iddialarla ilgili tamamlanmış bir soruşturma ya da kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmazken, CHP'li yönetimden de konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.