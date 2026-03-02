AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:'O BALYOZU ASKİ'NİN KAPISINA VUR'“Özgür Özel, boş alan bulduğu zaman çok atan bir kişi. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Hani traktör sözü vermişlerdi. Bedava traktör nerede? Öğrenciler ücretsiz olarak otobüslere bineceklerdi bütün Türkiye'de. Nerede? Ya sen önce balyozu al getir Ankara'daki ASKİ Genel Müdürlüğü'nün kapısına o balyozu vur. Niye? Vatandaşlarımıza su paralarını iki katına, üç katına satmanın ne demek olduğunu öncelikle olarak bil ve ona göre hareket et. İstanbul'da aynı şekilde su paraları inanılmaz bir şekilde yükselmiş durumda. Siz bütün Türkiye'deki belediyelerinizde otopark ücretlerini hangi seviyelere çıkarttınız? Bugün, Türkiye'de iş yapan müteahhit kardeşlerimizin harfiyat ücretlerini metreküp başına kaç lira fiyatlara çıkarttınız? Kendi işçilerinizin maaşlarını ödeyemiyorsunuz. Her yerde grev var, her yerde problem var. Şimdi kalkmışsınız bu konularla ilgili bir konuşma yapmaya kalkıyorsunuz.”“Ankara'da bizim köylerimize, mahallelerimize giderken, yollarda arabaların ön takımları param parça oluyor. Şimdi siz böyle bir sürecin içerisinde, daha bu yolları dahi yapamıyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanını yollarla bir ağ gibi ören AK Parti hükümetine ve saygı değer cumhurbaşkanımıza bu konuda laf yetiştirmeye çalışıyorsunuz.”ÖZGÜR ÖZEL'İN İLAHİ RAHATSIZLIĞI!“Bir şeyin nerede yeri olup olmadığının aklını, bize Sayın Özgür Özel veremez. Sayın Özgür Özel neyin nerede uygun olup olmadığını, önce kendi yaptığı davranışlarına bakarak bu konuda bir konuşma yapsın. Mezarlık başında kalkıp içki içerek, oradaki merhumun ailesi de bu konuya çok ciddi tepki gösterdi. Mezardaki ölüye dahi saygı duyamayanlar, ilahinin nerede okunup okumayacağı konusunda, Sayın cumhurbaşkanımıza fikir verebilecek en son kişilerdir. Bir kere orada Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktaya dikkat çekti. Çok güzel oldu. Grup toplantımızda hakikaten herkes de bu konudan dolayı büyük memnuniyet duydu. Şimdi kendileri Cumhuriyet Halk Partisi camiası olarak bu görüntülerden çok ciddi rahatsızlık duyuyorlar. Bunu dolaylı şekilde söyleyerek bu konudaki tepkilerini göstermeye çalışıyorlar. Niye dolaylı? Bazıları direkt yapıyor ama çünkü toplumun bu konudaki tepkisini almak da istemiyorlar. Çünkü vatandaşımız da bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlerin de içinden bir çok kişi bu konuya destek veriyor. Geçen gün bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, yıllardır da oraya oy veren yaşca da büyük bir kişiyle de sohbet ediyorum. ‘İlahiler bize huzur verir, dinimizi anlatır, onu hatırlatır. Kalkıp Cumhuriyet Halk Partililerin, bizimkilerin böyle bir şey yapmış olması hakikaten olacak iş değil Osman Bey.' dedi. Bunu diyen bir Cumhuriyet Halk Partili. Yıllarını CHP'ye vermiş olan bir kişi. Yani o yüzden bugün Özgür Özel, bize bu konularda akıl vermesin. Nerede ne okunur, ne yapılır diye... Önce mezarlıkta merhumları, merhumeleri, oraya gidip de yakınlarını anarken mezar başında içki içenler, bize bu noktada akıl vermesin.”ERDEM ATAY: İMAMOĞLU OPERASYONLARININ ARKASINDA AĞBABA VAR“Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben bunu kendi gözümle de Meclis'te görebiliyorum. Herkese istediği talimatı veriyor ve istediğini yaptırabiliyor. Mesela bir grup başkanvekilinden, Veli Ağbaba'nın kendi partileri içerisindeki ağırlığı daha fazla. Onu görüyorum CHP içerisinde. CHP'dekiler Veli Ağbaba'nın emir eri gibi. Yani Veli Ağbaba yere yatın dese, yere yatacak durumdalar. Ayağa kalkın dese, ayağa kalkacak durumdalar. Bakın ben bunu gözümle görüyorum. Ben izliyorum. Mesela her istediği milletvekiline her istediğini yaptırabilecek pozisyonda.