'Bakan'ın Özel Yat'ı Var Diyen Özgür Özel Türkücünün Yatından da Haberdar mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iftiraları kamuoyunda tüm hızıyla tartışılmaya devam ediyor. Bu iftiraların ardından, Ardahan'ın CHP'li Belediye Başkanı'nın aldığı lüks yat bir kez daha gündeme geldi.CHP Genel Başkanı'nın öne sürdüğü iftiralar kamuoyunda tartışma konusu oldu. Ancak bu süreçte, kendi partisinden olan Ardahan Belediye Başkanı'nın lüks bir yat aldığı haberleri karşısında Özgür Özel'in nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.Tıpkı denize kıyısı olmayan Lüksemburg gibi, denize kıyısı bulunmayan Ardahan'ın 'Türkücü' Belediye Başkanı'nın lüks bir yat aldığı ve bu yatı Ardahan'a kilometrelerce uzaklıktaki Bodrum Belediye Marinası'na bağladığı yönündeki iddialar, manşetlerde yer almasına rağmen henüz yalanlanmadı.Yerel Seçimlerde HDP'nin iş birliği ile bu kez Ardahan Belediye Başkanı olmuştu. Geçtiğimiz yıl yapılan ve bu kez helvacı denen hewalların kendi yakınlarını belediyede işe koyması taahhüttü ile 'Kent Uzlaşması' işbirliği yapılan DEM'in desteği ile 2. kez belediye başkanı olmuştu. Muğla'nın tatil beldesi Bodrum'da sahibi olduğu 2 metrelik mütevazı teknesini lüks bir yatla değiştiren 285 bin TL emekli maaşı alan eski Milletvekili emeklisi 100 Bin TL başkanlık maaşlı CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Demir emeklilik hayallerini erkenden gerçekleştirmiş oldu.Denizle alakası olmayan 1811 rakımlı sınır kenti Ardahan'ın CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir, seçimler öncesi buruşuk bir kağıt üzerine yazıp, açıkladığı mal varlığının arasın da olan 2 metrelik teknesini satarak yerine lüks bir yat aldığı öğrenildi.Türkiye'de sanatçı ve siyasetçi kimliği ile tanınan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden önce Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde yöneticilik yapmak dışında ülke çapında verdiği konserlerden elde ettiği gelirini yeni aldığı milyonluk yata harcadığı da ileri sürülmekte.