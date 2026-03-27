Kahramanmaraş'ta halı sahada göğsüne top isabet etti, kalbi durdu

Onikişubat ilçesinde halı sahada futbol maçı sırasında 49 yaşındaki Selahattin Atlı'nın, göğsüne top isabet etmesi sonucu kalbi durdu. Atlı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halı sahada yaşananlar ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir halı sahada futbol müsabakası yapıldı.Halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan ve kalede duran 49 yaşındaki Selahittin Atlı'nın göğsüne futbol topu isabet etti.Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda arkadaşları, yere yığılan Selahittin Atlı'nın yardımına koştu.İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi.Yapılan kontrollerde durduğu belirlenen Atlı'nın kalbi, ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.Hemen sedyeye alınan Atlı ambulansa taşınırken, bu sırada sağlık görevlisi kalp masajı yapmaya devam etti.Selahittin Atlı, götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.