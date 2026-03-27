İstanbul'da etrafa rastgele bıçakla saldıran şüpheli cep telefonuyla görüntülendi

Fatih'te kimliği belirsiz bir şüpheli ile mahalledekiler arasında çıkan ve kısa sürede büyüyen tartışmada şüpheli, elindeki bıçakla etrafına rastgele saldırdı. Mahalleli ise şüpheliye sopayla müdahale etti.İstanbul Fatih'te saat 18.00 sıralarında, Akşemsettin Mahallesi'nde ortalık karıştı.Henüz bilinmeyen nedenle mahalledekiler ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında tartışma çıktı.Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Olayda şüpheli, elindeki bıçakla etrafa rastgele saldırmaya başladı.Bunun üzerine çevredeki kişiler sopalarla şüpheliye müdahale etmeye çalıştı.Yaşanan arbede sırasında şüpheli olay yerinden kaçtı.Kavga anları ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.