Kuşadası’na Dev Kruvaziyer Akını! 4 Binden Fazla Turist Geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor. Bermuda bayraklı ve 345,3 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi Sun Princess, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaşarak 2026 yılının ilk seferini gerçekleştirdi.Gemide ağırlıklı olarak ABD vatandaşı olmak üzere toplam 4 bin 12 turistin bulunduğu öğrenildi.Gemiden inen turistlerin bir kısmı tur operatörleri eşliğinde otobüslerle bölgenin önemli tarihi ve kültürel merkezlerine götürüldü. Ziyaret programı kapsamında turistler, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi önemli turistik noktaları gezme fırsatı buldu.Tur programına katılmayan ziyaretçiler ise Kuşadası merkezine yönelerek çarşı ve sahil hattında vakit geçirdi. Turistler mağazaları gezip alışveriş yaparken, ilçe esnafı da kruvaziyer turistlerinin getirdiği hareketlilikten memnuniyet duydu.Kruvaziyer turizmiyle birlikte Kuşadası'nda turizm sezonunun hareketlenmesi bekleniyor.