Heyelanla Birlikte Yol Çöktü! Mahalleye Su Verilemiyor

Adana'da kentte aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi'nde yolda çökme meydana geldi.Yolun yarısının kullanılamaz hale gelirken bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ayrıca heyelan nedeniyle içme suyu borusunun da zarar gördüğü öğrenilirken, yolun bazı bölümlerinde ise çatlakların oluştuğu görüldü.İçme suyu hattı zarar gördüğü için mahalleye su verilemedi. Yeni çökmelere karşı ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.Yetkililer, yolun tamamen ulaşıma kapanmaması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, hasar gören içme suyu hattının da onarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.