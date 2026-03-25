Uykudaki Sessiz Tehlike! Uzmanlar Uyarıyor

Dünya Uyku Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, modern çağın en sinsi hastalıklarından biri olan uyku apnesine karşı uyarılarda bulundu. Kalitesiz uykunun sadece günlük performansı değil, hayati organların sağlığını da doğrudan tehdit ettiğini belirten Karadavut, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi.Hastalığın en belirgin işaretinin horlama olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Karadavut, "Bazen yan odalardan bile duyulan horlama sesi, ciddi bir tablonun habercisidir. Ancak asıl kritik olan, uykuda nefesin durmasıdır. Bunu genellikle hastanın yanında yatan kişi fark eder. Gece boyu nefesi kesilen hasta, kaliteli uyku uyuyamadığı için sabahları bitkin kalkar ve gün içinde her fırsatta uyuklama ihtiyacı hisseder," diye konuştu.Uyku apnesinin sadece yorgunluk yapmadığını, vücut sistemlerini altüst ettiğini belirten Karadavut, hastalığın yol açtığı riskleri şöyle sıraladı:Kalp krizi ve inme (felç) riskinde artışDepresyon, kaygı bozukluğu, sinirlilik ve odaklanma güçlüğüCinsel isteksizlik, iktidarsızlık ve kuvvetli baş ağrılarıİş ve okul hayatında ciddi verim düşüşü, uygunsuz yerlerde uyuyakalmaDr. Karadavut, uyku apnesinin diğer kronik hastalıklarla ilişkisine de dikkat çekerek, "Astım, kalp yetmezliği, Parkinson ve MS gibi hastalıklar uyku sorunlarını tetikleyebilir. Özellikle Covid-19 vakalarında uyku apnesi riski yüksek olan hastaların, hastalığı 2 kat daha ağır geçirdiği gözlemlenmiştir," dedi.Uyku apnesinin çaresiz bir hastalık olmadığını ifade eden Karadavut, yüksek dereceli vakalarda "Pozitif Hava Basıncı" (CPAP) tedavisinin başarıyla uygulandığını belirtti.Sabahları dinlenmemiş ve yorgun uyanmaGece en az bir kez tuvalete çıkma ve uykuda terlemeGündüz aşırı uyku hali ve zihinsel aktivitelerde bozulmaNormal beslenmeye rağmen kontrolsüz kilo alımıNeden yokken sık uyanma ve uykuya dalmakta zorlukOpr. Dr. Yunus Karadavut, bu belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir Kulak Burun Boğaz uzmanına görünmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.