Tekirdağ’da Tır Kazası! Sürücü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Izgar Mahallesi yakınlarında D-110 kara yolunda, Adem Çelikoğlu (37) yönetimindeki 27 BBR 728 plakalı ayçiçek yağı yüklü tır, Keşan yönüne doğru ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.Kontrolden çıkan tır, önce yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı, ardından savrularak devrildi. Şiddetli kazada sürücü Adem Çelikoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.