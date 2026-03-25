Tekirdağ’da Tır Kazası! Sürücü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Malkara ilçesinde ayçiçek yağı yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 37 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Ekleme: 25.03.2026 - 10:18 Güncelleme: 25.03.2026 - 10:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Tekirdağ’da Tır Kazası! Sürücü Olay Yerinde Hayatını KaybettiTekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Izgar Mahallesi yakınlarında D-110 kara yolunda, Adem Çelikoğlu (37) yönetimindeki 27 BBR 728 plakalı ayçiçek yağı yüklü tır, Keşan yönüne doğru ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ

Kontrolden çıkan tır, önce yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı, ardından savrularak devrildi. Şiddetli kazada sürücü Adem Çelikoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

