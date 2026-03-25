Bakan Gürlek Açıkladı: E-Avukat İle Cezaevlerinde Dijital Görüşme Dönemi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinde dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirilen “e-Avukat” uygulamasıyla hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla görüntülü görüşme yapabileceğini açıkladı. Yeni sistemle yüz yüze görüşme zorunluluğu azalırken, haftada iki kez ve toplam 30 dakika ile sınırlı görüşme imkânı sunulacak.

Adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz' dedi. Hükümlü ve tutukluların, sunulan bu ek imkân sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebileceğini aktaran Gürlek, 'Görüşmeler, toplamda 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.