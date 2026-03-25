Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasındaki hareketlilik 25 Mart Çarşamba gününde de devam ediyor. Günlerdir büyük değer kaybı yaşayan altın fiyatları resmen dibi gördü.

Ekleme: 25.03.2026 - 09:34 Güncelleme: 25.03.2026 - 09:36 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?5 bin 800'e kadar düşen gram altın yeni günde yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Mart 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.528,35
SATIŞ: 6.529,76

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.286,00
SATIŞ: 12.222,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.963,81
SATIŞ: 43.965,57

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.937,00
SATIŞ: 47.616,00

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.573,29
SATIŞ: 4.573,89