Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasındaki hareketlilik 25 Mart Çarşamba gününde de devam ediyor. Günlerdir büyük değer kaybı yaşayan altın fiyatları resmen dibi gördü.

5 bin 800'e kadar düşen gram altın yeni günde yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Mart 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 6.528,35SATIŞ: 6.529,76ALIŞ: 11.286,00SATIŞ: 12.222,00ALIŞ: 42.963,81SATIŞ: 43.965,57ALIŞ: 44.937,00SATIŞ: 47.616,00ALIŞ: 4.573,29SATIŞ: 4.573,89