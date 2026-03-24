iPhone Kullanıcıları Dikkat! Yaklaşık 270 Milyon Cihaz Tehlikede

Mobil güvenlik dünyası, iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni ve sinsi bir tehditle karşı karşıya. Daha önce dar kapsamlı saldırılarda kullanılan 'DarkSword' adlı casus yazılım aracının yeni sürümü sızdırıldı. Dünya genelinde yaklaşık 270 milyon iPhone'u risk altında bırakan bu gelişmiş yazılım, cihaz güncellemesi yapmayan kullanıcılar için ciddi bir güvenlik açığı yaratıyor.DarkSword'u diğer zararlı yazılımlardan ayıran en dikkat çekici detay, cihazlara bulaşmak için kullanıcının herhangi bir dosya indirmesine ihtiyaç duymaması. Uzmanların analizlerine göre, yalnızca ele geçirilmiş zararlı bir web sitesini ziyaret etmek bile saldırının gerçekleşmesi için yeterli olabiliyor. Özellikle iOS 18 sürümü üzerindeki açıkları kullandığı belirtilen bu yazılım, tam anlamıyla bir 'vur kaç' prensibiyle çalışıyor. Sisteme sessizce sızıyor; mesajlar, kişiler, arama geçmişi ve kayıtlı şifreler gibi hassas verileri topluyor. Ardından kendi dosyalarını silerek birkaç dakika içinde cihazda hiçbir kalıcı iz bırakmadan ayrılıyor.Siber güvenlik analistlerini endişelendiren asıl gelişme ise aracın sızdırılan yeni sürümünün teknik bilgi gerektirmeden kullanılabiliyor olması. Basit dosyalardan oluşan bu yapısı, kötü niyetli kişilerin saldırı aracını hızla ve kolayca yayabileceği anlamına geliyor. Google, Lookout ve iVerify gibi siber güvenlik firmaları tarafından incelenen aracın, Rusya bağlantılı bazı hacker grupları tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Kodun artık açıkça erişilebilir olması, siber saldırıların ölçeğinin genişlemesi ihtimalini doğuruyor.Tehlike çanları özellikle eski iOS sürümlerini kullanmaya devam eden cihazlar için çalıyor. Mevcut verilere göre, aktif durumdaki iPhone ve iPad'lerin önemli bir kısmı güncel yazılım kullanmıyor ve bu durum yüz milyonlarca kişiyi potansiyel hedef haline getiriyor. Apple cephesinden gelen açıklamalar ise güncel yazılım kullanan cihazların bu sızıntıdan etkilenmediğini vurguluyor ve yayınlanan acil güncellemelerin vakit kaybetmeden yüklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.Apple, kullanıcıların bu tür web tabanlı sinsi saldırılara karşı güvende kalabilmesi için bazı temel adımların atılmasını öneriyor. Şirket, cihaz yazılımının daima en güncel sürümde tutulmasını, hesap güvenliği için iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanılmasını ve kaynağı bilinmeyen bağlantı ya da eklere kesinlikle tıklanmamasını tavsiye ediyor.Bunlara ek olarak, Apple ekosistemindeki bazı yerleşik güvenlik özellikleri de koruma sağlıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan 'Lockdown Mode' (Kilit Ekranı Modu) özelliğinin aktif olduğu cihazlarda bu saldırıların çalışmadığı şirket tarafından doğrulandı. Ayrıca yeni nesil cihazlardaki bellek bütünlüğü koruması (Memory Integrity Enforcement) ve Safari tarayıcısında Google tarafından tespit edilen zararlı bağlantıları otomatik engelleyen güvenli gezinme sistemi de kullanıcılara ekstra bir güvenlik kalkanı sunuyor.