Devlet Bahçeli'den İsrail Mesajı! ' Asıl Rejim Değişikliği İsrail'de Yaşanmalıdır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.İşte Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:Siyonist şebeke Ramazan demedi, bayram demedi. Çevremiz savaşla kuşatıldı. Daha güçlü bir Türkiye amacımızdır. Terörsüz Türkiye hedefi tarihi bir fırsat kapısıdır. Artık Türk-İslam coğrafyasında savaşlar bitsin istiyoruz.Devletimizin küresel güç olması için imkan doğdu. Cumhur İttifakı olarak özellikle ülkemize olan sorumluluklarımız kadar İslam toplumlarına ve Türk dünyasına, ardından bütün insanlığı da ihmal edemeyeceğimiz sorumluluklarımız vardırİnsanoğlu, Hz. İbrahim ile Nemrut'u birlikte gördü, Hz. Musa ile Firavun'u birlikte gördü. Ve sonunda yine gördü ki, dürüst ahlak, sağlam irade, samimi inanç daima üstün gelmiş zaman zaman bir adım gerilese bile her zaman 2 adım öne sıçramayı başarmıştır.BM, tarihin en aciz dönemine hapsolmuştur. ABD ile İsrail'in eşgüdüm halinde İran'a karşı haksız saldırılarının 25. gününde komşu coğrafyalar toz duman içindedir. Trump'ın 'İran'ı yok edeceğiz' tehdidi, İsrail Başbakanının şiddetin dozajının artacağını söylemesi barış ümitlerini sekteye uğratmaktadır. İran'ın kolay lokma olmadığı anlaşılmıştır.Terörsüz Türkiye çağrımız şimdi anlaşılmıştır. Kimlik siyasetinin sonu yoktur, ancak her şeyden önce Türkiye demenin beka düzeyinde önceliği vardır ve olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefimiz kapsamında demokratik hukuki düzenlemeler adım adım yere getirilecektir. Yola çıktık, inşallah varacağız. Terörsüz Türkiye dedik Allah'ın izniyle başaracağız.MHP lideri Devlet Bahçeli asıl rejim değişikliğinin İsrail'de yaşanması gerektiğini belirterek, Trump'ın gündeminin bu olması gerektiğini kaydetti.