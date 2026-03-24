Altın Sert Düştü! Gram Ve Çeyrek Altın Resmen Çakıldı

Altındaki sert hareketlenmeler 24 Mart Salı gününde de devam ediyor. Haftaya büyük kayıplarla başlayan altın fiyatları günü yine sert düşüşle açtı.

Altın güne sert düşüşle başladı. 5 bin dolar seviyesini aşan ONS altın 4 bin 350'ye kadar geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Mart 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 6.190,90SATIŞ: 6.192,06ALIŞ: 10.718,00 TLSATIŞ: 11.259,00 TLALIŞ: 44.397,00 TLSATIŞ: 45.042,00 TLALIŞ: 42.677,00 TLSATIŞ: 44.498,00 TLALIŞ: 5.963,99 TLSATIŞ: 6.382,59 TL