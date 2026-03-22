Mersin’de Restoranda Kavga Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer saldırdı sonrasında dayak yedi

İddiaya göre, CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mersin'de marina bölgesindeki bir restoranda diğer müşterilerle tartışmaya girdi. Kısa sürede büyüyen tartışmanın fiziksel kavgaya dönüştüğü öne sürüldü.

Ortaya atılan iddialarda, aynı mekânda bulunan E.Ç.K. ve D.K. ile yaşanan gerginliğin kısa sürede arbedeye dönüştüğü ifade edildi.

Olay sırasında, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in koruması Cüneyt'in müdahalede bulunduğu; bunun üzerine E.Ç.K. ile arkadaşı Serhat Sunay'ın kendilerini savunmaya çalıştığı ifade edildi.





İddialara göre kavga anlarının güvenlik kameralarına da yansıdığı ve görüntülerde taraflar arasındaki fiziki müdahalenin görüldüğü öne sürüldü.

Maganda mı yoksa Belediye Başkanı mı?

İddialara göre, kavganın büyümesiyle ortam tamamen kontrolden çıktı. Arbede sırasında Serhat Sunay'ın, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i etkisiz hale getirerek kavgayı sonlandırdığı öne sürüldü.

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında daha önce “kasten yaralama” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarına ilişkin iddiaların da gündeme geldiği belirtildi.





Görüntüleri İzleyen Halk Tepki Gösterdi

Kamera kayıtlarının ortaya çıktığı iddialarının ardından, görüntüleri izlediği öne sürülen bazı vatandaşların sosyal medyada tepki gösterdiği iddia edildi. Olayın kısa sürede geniş kitlelere yayıldığı öne sürüldü.

Kavga sırasında tarafların karşılıklı olarak birbirine müdahale ettiği, ortamın gerildiği ve olayın güçlükle sona erdiği iddia edilirken, konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.









