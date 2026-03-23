Kayseri'de sipariş getirdiği apartmana tuvaletini yaptı

Kocasinan ilçesinde bir kurye sipariş teslim etmek üzere kendisine verilen adresi gitti. Kurye girdiği binada duvara karşı dönerek idrarını yaptı. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bir kurye, sipariş ulaştırmak üzere kendisine gönderilen adrese gitti.Adreste bulunan binaya giren kurye, siparişi sahibine teslim etti.Ardından binanın dış kapısına yönelen kurye, çıkmadan önce duvara dönerek buraya tuvaletini yaptı.O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, kurye binadan ayrıldı.Sosyal medyada tepki çeken görüntüler, daha önce de yaşanan benzer olayları anımsattı.Yapılan, saygısızca ve hijyen ihlali olarak tanımlanırken; bazı kuryelerin binaların asansörlerinde de benzer hareketlerde bulundukları görüntüler paylaşıldı.