Kadıköy’de Şüpheli Ölüm! Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Kadıköy Rıhtım'da bu sabah saat 07.00 sıralarında denizde erkek cesedi bulundu. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemelerinde cesedin C.K.'ye ait olduğu belirlendi. Ceset incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.Deniz polisinin incelemelerinin ardından 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen, cesedin C.K.'ya ait olduğu tespit edildi.Rıhtımda yürürken denize düştüğü iddia edilen C.K.'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.