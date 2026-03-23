Altın Fiyatları Çakıldı! Gram Altında Sert Düşüş

Altın fiyatları geçen haftaki sert kayıpların ardından yeni haftaya da düşüşle başladı.

Ekleme: 23.03.2026 - 08:47 Güncelleme: 23.03.2026 - 08:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Fiyatları Çakıldı! Gram Altında Sert DüşüşOrta Doğu'da yaşanan savaş, petrol fiyatlarındaki artış, FED'in faiz indirimi beklentisinin azalması ve enflasyon tehlikesi, altını baskıladı. Yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 23 Mart 2026 güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.362,05 TL
Satış: 4.362,73 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 6.227,82 TL
Satış: 6.424,44 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 42.548 TL
Satış: 44.862 TL

TAM ALTIN

Alış: 44.747,74 TL
Satış: 45.665,78 TL

YARIM ALTIN

Alış: 21.339 TL
Satış: 22.517 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.670 TL
Satış: 11.293 TL

GRAM ALTIN

Alış: 6.225,56 TL
Satış: 6.226,88 TL