Altın Fiyatları Çakıldı! Gram Altında Sert Düşüş
Altın fiyatları geçen haftaki sert kayıpların ardından yeni haftaya da düşüşle başladı.
Orta Doğu'da yaşanan savaş, petrol fiyatlarındaki artış, FED'in faiz indirimi beklentisinin azalması ve enflasyon tehlikesi, altını baskıladı. Yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 23 Mart 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.362,05 TL
Satış: 4.362,73 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.227,82 TL
Satış: 6.424,44 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 42.548 TL
Satış: 44.862 TL
TAM ALTIN
Alış: 44.747,74 TL
Satış: 45.665,78 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.339 TL
Satış: 22.517 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.670 TL
Satış: 11.293 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.225,56 TL
Satış: 6.226,88 TL
