Ümraniye'de Şüpheli Ölüm! Parkta Erkek Cesedi Bulundu
İstanbul Ümraniye'de gece saatlerinde bir parkta hareketsiz halde yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Dudullu Mahallesi'nde meydana gelen olayda polis, şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Ümraniye'de Dudullu Mahallesi Baraj Yolu üzerindeki parkta, gece saat 01.30 sıralarında hareketsiz yatan kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede güvenlik önlemi alıp çalışma yaptı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İncelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
