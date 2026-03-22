Ümraniye'de Şüpheli Ölüm! Parkta Erkek Cesedi Bulundu

Ümraniye'de Dudullu Mahallesi Baraj Yolu üzerindeki parkta, gece saat 01.30 sıralarında hareketsiz yatan kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede güvenlik önlemi alıp çalışma yaptı.İncelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.