Altın Fiyatlarında Sert Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatlarındaki düşüş 22 Mart Pazar gününde de devam ediyor. Günlerdir ciddi kayıplar yaşayan altın haftanın son gününü de düşüşle açtı.

Ekleme: 22.03.2026 - 11:05 Güncelleme: 22.03.2026 - 11:09 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Fiyatlarında Sert Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Altın fiyatlarındaki gerileme, 22 Mart Pazar günü de sürüyor. Günlerdir önemli kayıplar yaşayan altın, haftanın son gününe de düşüşle başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Mart 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.401,46
SATIŞ: 6.405,40

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.860,00
SATIŞ: 11.488,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 43.308,00
SATIŞ: 45.639,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 44.747,74
SATIŞ: 45.665,78

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.497,05
SATIŞ: 4.498,52