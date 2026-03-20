Beyaz Gazete
Kuyumcularda hareketli sabah: Gram altın yeni güne hangi seviyeden başladı?

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, altın fiyatlarında dalgalı seyre neden oluyor. 20 Mart 2026 itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların odağında kalırken, güvenli liman talebi piyasadaki hareketliliği sürdürüyor.

Ekleme: 20.03.2026 - 09:31 Güncelleme: 20.03.2026 - 09:38 / Editör: Erhan Şimşek
Özellikle Orta Doğu'da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden olurken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yakından takip ediliyor.

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Güncel verilere göre gram altın yaklaşık 6.900–7.400 TL bandında işlem görürken, çeyrek altın ise 11.500 TL ile 13.000 TL aralığında fiyatlanıyor.

Piyasadaki oynaklık nedeniyle alış-satış makaslarının da genişlediği gözleniyor.

Küresel gelişmeler fiyatları etkiliyor

ABD-İran gerilimi ve enerji arzına ilişkin riskler, altının ons fiyatında dalgalanmaya yol açıyor. Jeopolitik belirsizliklerin artması, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak altına yönelmesine neden olurken, bu durum iç piyasadaki fiyatları da doğrudan etkiliyor.

Altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 6.724,9020 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.995,3300 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.987,03 TL

Tam altın satış fiyatı: 47.310,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.827,8700 TL

Gremse altın satış fiyatı: 118.020,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.698,67 dolar