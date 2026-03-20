Hatay'da bir sürücü hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan çıktı

Gaziantep-Hatay yolu üzerinde, seyir halinde ilerlerken şarampole devrilerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.Yurt genelinde trafik kazaları yaşanmaya devam ediyor.Kaza görüntüleri gelmeye devam ederken trafik kurallarının önemi bir kez daha hatırlanıyor.Mucize kurtuluşun adresi Hatay oldu...Seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve şarampole yuvarlanan sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu.Necmettin Kaynar idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Hurdaya dönen aracın doktor olduğu öğrenilen sürücüsü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanmadığı belirlenen Kaynar, kazayı yara almadan atlattığını söyledi.Kaza sonrası ‘Verilmiş sadakamız varmış' diyen Kaynar, 'Önümdeki araca çarpmamak için sağa geçtim, diğer araç da sağa geçti. Tam çarpacakken kırdım, kaza oldu. Verilmiş sadakamız varmış, yaralanmam hiç yok.' ifadelerini kullandı.