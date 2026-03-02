Adana Demirspor’un 2025-2026 Sezonu Forma Göğüs Sponsoru Sarıyer Kola Oldu

Adana Demirspor, 2025-2026 sezonu forma göğüs sponsorluğu için Oğuz İçecek’in güçlü markası Sarıyer Kola ile anlaşmaya vardığını duyurdu.Anlaşma kapsamında Sarıyer Kola logosu, bu sezonda Adana Demirspor Takımının formalarının göğsünde yer alacak. İş birliği, 2025-2026 sezonunu kapsayacak.Yapılan açıklamada, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunuldu.