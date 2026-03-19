Mardin'de elektrik akımına kapılan servis şoförü yaşamını yitirdi

Mardin'de ortağı olduğu oto yıkamacıda servis minibüsünü yıkarken elektrik akımına kapılan şoför hayatını kaybetti.Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde servis şoförü Serhat Ekinci, ortağı olduğu oto yıkamacıda aracını yıkadığı sırada kaçak yaptığı değerlendirilen basınçlı su makinesi nedeniyle elektrik akımına kapıldı.Durumu fark edenler elektrik akımını keserek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 27 yaşındaki Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Ekinci'nin cenazesi incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.