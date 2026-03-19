Hatay'da hayatını kaybeden çocuğun babası: En son dere kenarında terliğini buldum

Hatay'ın Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde geçen dere civarında bulunan 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar'dan haber alamayan babası, evladının terliğini dere kenarında buldu.Baba ve ailenin çocuğa ulaşamaması üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye sualtı ekipleri sevk edildi.Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye sualtı ekipleri, derede yapılan aramada Abdullah'ı bularak sağlık ekiplerine teslim etti.Ağır yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.Küçük Abdullah'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Tanışma Mahallesi Mezarlığına defnedildi.Oğlunun cansız bedeninden önce terliğini gören acılı baba Eymen Bayrakdar, 'Oğlum çok iyi biriydi ve evden dışarıya çıkmazdı. Derenin civarında oynuyordu ama dereye gitmemişti. En son baktığımda dere kenarında terliği vardı. Sonra gidip baktığımda, ekiplerin hepsi gelip kurtardılar. Oğlum 4 yaşındaydı. Bugün defnettik' ifadelerini kullandı.