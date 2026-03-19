Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

Ramazan Bayramı yaklaşırken toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağına dair detaylar vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bayram süresince uygulanacak ücretsiz ulaşım kararıyla birlikte, şehir içi seyahatlerin daha kolay ve ekonomik hale gelmesi bekleniyor. Peki, bayramda hangi ulaşım araçları ücretsiz olacak ve uygulama ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…Ramazan Bayramı nedeniyle 19-22 Mart tarihleri arasında bazı toplu taşımaların ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.Ücretsiz toplu taşıma 20-21-22 Mart tarihlerinde uygulanacak. 19 Mart Perşembe arife günü tüm toplu taşıma araçları normal tarifleri üzerinden ücretlendirilecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 20-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatilinin rahat ve güvenli geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, Ramazan Bayramı’nda tüm otobüs – metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar ilçesindeki elektrikli araç seferlerinde tam kapasite ile hizmet verecek. Olası ihtiyaç durumlarında da ek seferler ile İstanbulluların hizmetinde olacak.Ayrıca, iki kıtayı bir yolculukta birleştiren BUSFORUS da bayram süresince, sabah 10.00 ve akşam 17.00 arasında seferlerini gerçekleştirmeye devam edecek.